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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Eser Yenenler'den korkutan haber geldi. Eşi Berfu Yenenler hastaneden yaptığı paylaşımda ünlü komedyenin apar topar hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olduğunu duyurdu. Apandisitinin patlaması nedeniyle ameliyat olduğunu duyuran Yenenler, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:14
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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu. 38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.

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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.

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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

"ÇOCUKLARLA İKİ KOŞTUN APANDİSİTİN PATLADI"

Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" dedi.

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Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.