Eser Yenenler hayranlarını korkuttu! Eşi Berfu Yenenler hastaneden paylaştı

Eser Yenenler'den korkutan haber geldi. Eşi Berfu Yenenler hastaneden yaptığı paylaşımda ünlü komedyenin apar topar hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olduğunu duyurdu. Apandisitinin patlaması nedeniyle ameliyat olduğunu duyuran Yenenler, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.