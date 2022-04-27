İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bir kez daha ailesiyle gündeme geldi. 7 çocuğu olan İmparator, kısa süre önce gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen'i paylaşmıştı. Fotoğrafa, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazan usta sanatçının kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı. Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırırken poza ilk yorum Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.