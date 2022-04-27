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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bir kez daha ailesiyle gündeme geldi. 7 çocuğu olan İmparator, kısa süre önce gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen'i paylaşmıştı. Fotoğrafa, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazan usta sanatçının kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı. Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırırken poza ilk yorum Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:04
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İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in kendi kadar çocukları da zaman zaman gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tatlıses kısa süre önce gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i paylaşmıştı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı. Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi. Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen paylaştı! İmparator’un torunu güzelliğiyle hayran bıraktı

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

7 çocuğu bulunan Tatlıses'in diğer çocukları merak konusu oldu.