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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 134'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 14:39
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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.20'de atv'de.