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Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle adından söz ettiren Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en sevilen isimlerinden olan Kaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Kaya'nın eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 17:04
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

Bir Küçük Gün Işığı izleyicilerden tam puan alırken dizide Elif karakterine hayat veren Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

Kaya'nın eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

TOLGAHAN SAYIŞMAN – SERENAY SARIKAYA

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

SERENAY SARIKAYA - MUZAFFER YILDIRIM