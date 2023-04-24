Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla...

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteriyle adından söz ettiren Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en sevilen isimlerinden olan Kaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Kaya'nın eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...