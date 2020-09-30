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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...
TRT 1 ekranlarında büyük heyecanla beklenen Barbaros dizisinin oyuncuları netleşmeye başlıyor. Oruç Reis'i sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı açıklanmıştı. ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli rolüyle gönüllere taht kuran Ulaş Tuna Astepe'nin, Barbaros dizisinde olacağı açıklandı. Barbaros Hayrettin Paşa rolünde ter dökecek oyuncunun göstereceği performans merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 23:14
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