Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

Ulaş Tuna Astepe, ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli rolüyle büyük beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyuncunun tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken Barbaros dizisinde yer alacağı iddia edilen konular arasında yer alıyor. Engil Altan Düzyatan'ın tarihi karakter Oruç Reis'i canlandıracağı dizide, Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.