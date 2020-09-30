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Haberler Galeri Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

TRT 1 ekranlarında büyük heyecanla beklenen Barbaros dizisinin oyuncuları netleşmeye başlıyor. Oruç Reis'i sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı açıklanmıştı. ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli rolüyle gönüllere taht kuran Ulaş Tuna Astepe'nin, Barbaros dizisinde olacağı açıklandı. Barbaros Hayrettin Paşa rolünde ter dökecek oyuncunun göstereceği performans merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 23:14
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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

Ulaş Tuna Astepe, ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli rolüyle büyük beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyuncunun tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken Barbaros dizisinde yer alacağı iddia edilen konular arasında yer alıyor. Engil Altan Düzyatan'ın tarihi karakter Oruç Reis'i canlandıracağı dizide, Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.

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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

ÇAĞAYAY ULUSOY VAZGEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Barbaros karakterini Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı konuşuluyordu. Ancak dizi çekimlerinin geç başlayacağının açıklanmasının ardından Ulusoy'un projeden vazgeçtiği iddia edildi.

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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Tahir Kaleli'si Ulaş Tuna Astepe, Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.

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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

Tanıtımları uzun süredir yayınlanan dizide Astepe ile anlaşmaya vardı.

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Barbaros dizisine bomba transfer! TRT 1 dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol arkadaşı şaşırttı...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.