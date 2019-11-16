Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

"BACIMDIR"

Ertan Saban ise durumu "Ben samimi bir adamım ve arkadaşımla birlikte oturduğum bir ortamda sarılırım. Ben böyle bir tipim. İnsanlara ters ve sert gelmiş olabilir ama ben bunu yapmaya devam edeceğim. Eşim dışında herkesi bacı ve kardeş bellediğim için bir risk görmüyorum" diyerek açıkladı.