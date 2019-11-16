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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu
Ertan Saban, geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olduğu görülen Saban muhabirlerin sorularına sert çıkmış ve 'Saçma sapan hareketler yapmayın, ben evli ve çocuklu bir insanım' demişti. Yaşanan olay sonra Saban oyuncu eşi Ebru Özkan ile birlikte görüntülendi. Özkan eşinin görüntüleri hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 16.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 17:07
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