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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

Ertan Saban, geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olduğu görülen Saban muhabirlerin sorularına sert çıkmış ve 'Saçma sapan hareketler yapmayın, ben evli ve çocuklu bir insanım' demişti. Yaşanan olay sonra Saban oyuncu eşi Ebru Özkan ile birlikte görüntülendi. Özkan eşinin görüntüleri hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 17:07
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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, geçtiğimiz günlerde bir güzelle samimi bir şekilde görüntülenmişti.

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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

Alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Saban, muhabirlerin sorularına "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" diyerek yanıt vermişti.

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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Uçankuş'un haberine göre Ebru Özkan ve Ertan Saban çifti geçtiğimiz gece el ele görüntülendiler. Ebru Özkan, "Ailecek yemek yedik. Şimdi de dostlarımızla eğlenceye gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

"KOCAM SICAKKANLI

Ebru Özkan, eşinin görüntülerine cevap olarak "Çok tuhaf çok komik geliyor bu olay bize. Benim kocam çok sıcakkanlı olduğu için biz sevdiklerimize ve dostlarımıza sarılırız, muhabbet eder ve dertleşiriz" dedi.

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Ertan Saban’ın görüntülerinin ardından Ebru Özkan ilk kez konuştu

"BACIMDIR"

Ertan Saban ise durumu "Ben samimi bir adamım ve arkadaşımla birlikte oturduğum bir ortamda sarılırım. Ben böyle bir tipim. İnsanlara ters ve sert gelmiş olabilir ama ben bunu yapmaya devam edeceğim. Eşim dışında herkesi bacı ve kardeş bellediğim için bir risk görmüyorum" diyerek açıkladı.