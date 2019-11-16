Hande Erçel'in yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Hande Erçel'in fotoğrafı büyük beğeni aldı

Hande Erçel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Hande Erçel'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Azize dizisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Paylaşım kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 18:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





