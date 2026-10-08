Kıvanç Tatlıtuğ ile Ersin Korkut arasında eğlenceli anlar: "İnsanlığın ilk hali ben, son hali o"
Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı filminin galasında hem sosyal medya hesaplarını kapatma kararına hem de havalimanında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun Ersin Korkut ile yaşadığı eğlenceli diyalog ise geceye damga vurdu.
Aşk-ı Memnu, Gümüş, Kurt Seyit ve Şura ve Kuzey Güney gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Organize İşler: Karun Hazinesi filmindeki rolüyle gündemde.
Tatlıtuğ, rol aldığı filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapatma kararından Göktürk'teki evinde yaşanan olaya kadar gündemdeki pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
HAVALİMANINDA YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ ÖZÜR DİLEDİ
Tatlıtuğ, yaz aylarında bir havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstermişti. Galada aynı muhabirle karşılaşan oyuncu, yanına giderek yaşanan olayı hatırlattı ve konuya açıklık getirdi.
Muhabirin kendisini sıradan bir vatandaş gibi cep telefonuyla görüntülediğini düşündüğünü belirten Tatlıtuğ, özellikle oğlunun fotoğrafının çekilmesi konusunda hassas olduğunu söyledi. Herkesin kameraların karşısında olmaya alışkın olmadığını ifade eden oyuncu, verdiği tepki nedeniyle muhabirden özür diledi.
SOSYAL MEDYAYI NEDEN KAPATTI?
Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının özel bir sebebi olmadığını söyledi.
Oyuncu, sosyal medyadan uzaklaşma kararını şu sözlerle anlattı:
"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum."
"İNSANLIĞIN İLK HALİ BEN, SON HALİ O"
2. Sayfa'nın haberine göre, gala gecesinde renkli anlar da yaşandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olan Ersin Korkut ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.