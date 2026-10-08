Kıvanç Tatlıtuğ, Ersin Korkut'a "Ersin, tabii ki yakışıklı" diyerek esprili bir yorumda bulundu. Korkut ise Tatlıtuğ'un sözlerine "İnsanlığın ilk hali ben, son hali o" şeklinde karşılık verdi. İkilinin arasındaki bu eğlenceli diyalog, gala gecesinin renkli anlarından biri oldu.

İkilinin arasındaki bu eğlenceli diyalog gala gecesine damga vuran anlardan biri oldu.