Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı

Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle yıldızı parlayan Ekin Türkmen, sosyal medya çıkışıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dijital platformları "sıkıcı ve yapay" bulduğunu söyledi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde yer alan Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Türkmen, günümüzün en popüler dijital platformlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

SOSYAL MEDYAYA MESAFELİ DURUYOR Ünlü oyuncu, Snob Magazin kameralarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme isteğini de tuhaf buluyorum. Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm."

TÜRKMEN'İN AŞK GEÇMİŞİ Öte yandan Ekin Türkmen, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun geçmişte bilinen ilişkileri arasında Murat Dalkılıç ve Teoman da yer alıyor. Türkmen ile Murat Dalkılıç'ın 2010-2013 yılları arasında birliktelik yaşadığı biliniyor. Oyuncunun, rock müziğin ünlü ismi Teoman ile ise 2010 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Türkmen ve Teoman, Ocak 2026'da yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Türkmen, aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını ve dost olarak kaldıklarını açıkladı.