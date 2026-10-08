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Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle yıldızı parlayan Ekin Türkmen, sosyal medya çıkışıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dijital platformları "sıkıcı ve yapay" bulduğunu söyledi.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 1

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde yer alan Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Türkmen, günümüzün en popüler dijital platformlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 2

SOSYAL MEDYAYA MESAFELİ DURUYOR

Ünlü oyuncu, Snob Magazin kameralarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme isteğini de tuhaf buluyorum. Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm."

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 3

TÜRKMEN'İN AŞK GEÇMİŞİ

Öte yandan Ekin Türkmen, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun geçmişte bilinen ilişkileri arasında Murat Dalkılıç ve Teoman da yer alıyor.

Türkmen ile Murat Dalkılıç'ın 2010-2013 yılları arasında birliktelik yaşadığı biliniyor. Oyuncunun, rock müziğin ünlü ismi Teoman ile ise 2010 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 4

Türkmen ve Teoman, Ocak 2026'da yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Türkmen, aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını ve dost olarak kaldıklarını açıkladı.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 5

EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984'te İzmir'de dünyaya geldi. Aslen Nevşehirli olan oyuncu, lise eğitiminin ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışması vesilesiyle yönetmen Osman Sınav ile tanıştı ve oyunculuk kariyerine adım attı.

Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Türkmen, 2002 yılında ekrana gelen Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle oyunculuğa başladı.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 6

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Türkmen, Ekmek Teknesi'nin ardından Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Karakol ve Ramo gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Oyuncu ayrıca Anadolu Kartalları ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı 7

Bir dönem ABD'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) dil eğitimi alan Türkmen, oyunculuk kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürdü. Başarılı oyuncu, yeni projeleri ve değerlendirdiği senaryolarla kariyerine devam ediyor.

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