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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi
Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şiddet sonrası darp raporu alan ve Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'e karşı koruma tedbiri aldırırken Güven'den darp olayıyla ilgili ilk açıklama geldi. Bulutsuz'un saldırısına uğradığını söyleyen Güven, "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti" dedi.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:12
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