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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şiddet sonrası darp raporu alan ve Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'e karşı koruma tedbiri aldırırken Güven'den darp olayıyla ilgili ilk açıklama geldi. Bulutsuz'un saldırısına uğradığını söyleyen Güven, "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti" dedi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:12
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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

Oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitti. İddiaya göre 45 yaşındaki oyuncu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle 13 Haziran'da Levent'teki evinde kavga etti. Güven'in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven'in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede "Bulutsuz, Güven'in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur" denildi.

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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

FOTOĞRAFLARI SAVCILIKTA

Mahkeme, Ozan Güven'in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "darp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla Güven'den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

ŞİDDET BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "Ozan Güven tarafından kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kast eden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım." dedi.

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Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

OZAN GÜVEN: BEN SALDIRIYA UĞRADIM

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: