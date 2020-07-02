Deniz Bulutsuz ‘bayıldıktan sonra dövmeye devam etti’ dedi! Ozan Güven’den karşı suçlama geldi

FOTOĞRAFLARI SAVCILIKTA

Mahkeme, Ozan Güven'in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "darp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla Güven'den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.