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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Erkenci Kuş dizisinin Can Divit'i Can Yaman son bölümde herkesi ağlattı. Öldü mü ölmedi mi sorularına izleyici yanıt ararken, Can Yaman hakkında her şeyi araştırmaktan da geri durmadı. Boyundan, yaşına, sevgilisine kadar her detay merak edilen Can Yaman hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Herkesin İstanbullu sandığı Can Yaman bakın nereli çıktı?

Giriş Tarihi: 23.09.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 18:41
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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman özel hayatıyla dikkat çekti. Dizideki Can karakteriyle dikkat çeken Can Yaman, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sporcu kimliğiyle de bilinen Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla merak konusu oldu. Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri, memleketini merak eder oldular. Sevilen oyuncu Can Yaman Erkenci Kuş'un yeni bölümünde de dikkatleri üzerine çekti. Sevenleri Can Yaman nereli? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Can Yaman nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Tolga Sarıtaş - Sivas

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Burak Özçivit - Gaziantep