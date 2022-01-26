atv izle | İşte Destan 9. bölüm tanıtımı (FRAGMAN) | Destan'da önümüzdeki hafta neler olacak?

Atv'nin geniş bir seyirci kitlesine ulaşan dizisi Destan'ın 9. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Seyirciyi ekranlara kilitleyen ve büyük aksiyon yaşatan Destan'ın 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sevenleri tarafından internette aranıyor? Merakla beklenen tanıtım atv'nin YouTube ve dizinin tanıtım sayfalarında yayınlandı. Destan'ın repliklerine "Kurultay'ı kandırmaktan, Kağan'a ve vatana ihanetten yargılanacaktır! Gerçek pençe nerede?" sözleri damgasını vurdu. Peki, Destan'ın 9. Bölümünde neler yaşanacak? İşte 8. bölüm sonrası hemen yayınlanan ve atv'de 1 Şubat 2022 Salı günü ekranlara gelecek olan Destan 9. bölüm 1. tanıtımı…