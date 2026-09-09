Nebahat Çehre ile Perihan Savaş’tan 80’ler akımına arşivden cevap

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımına katılan Nebahat Çehre ve Perihan Savaş, yapay zekâ yerine gerçek arşiv fotoğraflarıyla dikkat çekti. Usta oyuncuların yıllar öncesine ait kareleri, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Tuzlu Kahve dizisiyle ekrana dönen 82 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, son sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

NEBAHAT ÇEHRE: BİZ İÇİNDEN GELDİK Son günlerde sosyal medyada popüler hale gelen 80'ler akımına katılan Çehre, yapay zekâyla oluşturulmuş bir fotoğraf yerine yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı. Usta oyuncu, 1980'li yıllarda çekilen fotoğrafına, "Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor" notunu düştü.

"BU FOTOĞRAF GERÇEKTEN 80'LER" Çehre, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80'ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, yapay zekâ yok; bolca 80'ler ihtişamı var."

Nebahat Çehre'nin ardından usta oyuncu Perihan Savaş da bu akıma farklı bir şekilde dahil oldu. Savaş, teknolojik illüzyonlar ve dijital filtreler yerine doğrudan kendi arşivinden bir fotoğraf paylaşmayı tercih etti.

"ALIN SİZE UYGULAMASIZ GERÇEK 80'LER" Perihan Savaş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak gönderisine, "Alın size uygulamasız gerçek 80'ler" notunu düştü. Yıllar önce çekilen doğal fotoğrafıyla dikkat çeken Savaş, paylaşımıyla kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Usta sanatçı, böylece son dönemin popüler 80'ler akımına kendi arşivinden gerçek bir kareyle yanıt verdi.