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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Özyağcılar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocukluk yıllarından ağabeyinin, aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Ağabeyim kilodan dolayı ölünce bana yemek vermediler" dedi.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 18:38
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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

Çocukluk yıllarından, özel hayatına kadar birçok itirafta bulunan Erdal Özyağcılar sosyal medyada gündem oldu.

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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

Özellikle eşi Güzin Özyağcılar ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, sevilen oyuncunun o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olduğunu söyledi. 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam' diyen ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar hayranlarını şoke etti. İşte Erdal Özyağcılar'ın dikkat çeken itirafları...

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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

"ARKADAŞIMIN BELGESİYLE SINAVA GİRİP KAZANDIM"

Hayatını anlatan belgeseli izleyen Özyağcılar, 1960'lı yıllarda İlhan Ongan ismiyle İstanbul Belediye Konservatuarına girdiğinin anlatıldığını duyunca araya girerek herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

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Erdal Özyağcılar'dan şok itiraf: Bana çocukken yemek vermediler

Usta sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Ankara Devlet Konservatuarına girdik ama kazanamadık. İlhan da 'ben de İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriş belgesi var ama ben girmeyeceğim' dedi. Bende hemen o kağıdı versene ben gireyim dedim. Kağıdı aldım ve onunla girdim. Allah'tan sınava girerken nüfus kağıdı sormadılar. Sonrasında da sınavı kazandım."