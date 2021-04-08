Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, son görüntüsüyle şoke etti. 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aralık ayında anne olan Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yarışma sonrası estetik yaptıran Aydın'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Merve Aydın'ın son hali...