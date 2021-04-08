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Haberler Galeri Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, son görüntüsüyle şoke etti. 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aralık ayında anne olan Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Yarışma sonrası estetik yaptıran Aydın'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Merve Aydın'ın son hali...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 19:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 19:21
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Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getiren, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, dikkat çeken değişimi ile magazin gündemine geldi.

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Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

2014, 2015 ve 2018'de mücadele ettiği Survivor yarışmasında hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, sosyal medya paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Mehmet Akif Filiz ile 1 Eylül 2018 tarihinde nikah masasına oturan 31 yaşındaki milli atlet, geçtiğimiz aralık ayında anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

İki kez Survivor finalisti olmayı başaran Aydın, geçirdiği estetik operasyonların da etkisiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Merve Aydın'ın yeni tarzı ise beğeni topladı.

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Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Yarışmadaki halinden eser kalmayan Merve Aydın, 770 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini adeta büyüledi.