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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı! Son durumu… Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı! Son durumu…
Televizyonun en uzun soluklu dizilerinde olan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanınan Kalust Şalcıoğlu'ndan kötü haber geldi. İki gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 18:00
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'da Sertaç karakterine can veren ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu, 2 gün önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
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Sağlık durumu hakkında bilgilendirme de yapan Kalust Şalcıoğlu, paylaşımının altına şu notu düşmüştü: "Evet, sonunda ben de Covid olmayı başardım... Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef..."
Yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen Kalust Şalcıoğlu'nda kötü haber geldi. İlk günleri hafif atlatan oyuncunun durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.
Kalust Şalcıoğlu'nun sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.