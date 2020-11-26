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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

Sevilen oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Karantina sürecini Foça'da geçiren Günaydın, yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendiğini fark edince panik yaşadı. Günaydın, "Bizi çekiyorlar" diyerek kadın arkadaşını uyarırken, ikili gidecekleri yönün tersine yollarını değiştirerek hızla uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:53
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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

Ekranların sevilen oyuncusu Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı sokaklarında kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Günaydın'ın panik anları objektiflere yansıdı.

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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

Görüntülendiğini fark etmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu Engin Günaydın, "Bizi çekiyorlar" diyerek kadın arkadaşını uyarırken, gidecekleri yönün aksine yollarını değiştirerek hızla uzaklaştılar.

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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

Engin Günaydın'ın bu panik anları objektiflere yansırken, kadın arkadaşının yeni sevgilisi olabileceği ise kafalarda soru işareti bıraktı.

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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

Günaydın, koronavirüs pandemisinde Foça'da kaldığını ve yalnızca iş için İstanbul'a geldiğini söylemişti.

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Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...

"NORMAL HAYATIM KARANTİNA"

Engin Günaydın; "13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" demişti.

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