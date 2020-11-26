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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca... Engin Günaydın'ın büyük paniği! Kameralara yakalanınca...
Sevilen oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Karantina sürecini Foça'da geçiren Günaydın, yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendiğini fark edince panik yaşadı. Günaydın, "Bizi çekiyorlar" diyerek kadın arkadaşını uyarırken, ikili gidecekleri yönün tersine yollarını değiştirerek hızla uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:53
Ekranların sevilen oyuncusu Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı sokaklarında kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Günaydın'ın panik anları objektiflere yansıdı.
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Görüntülendiğini fark etmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu Engin Günaydın, "Bizi çekiyorlar" diyerek kadın arkadaşını uyarırken, gidecekleri yönün aksine yollarını değiştirerek hızla uzaklaştılar.
Engin Günaydın'ın bu panik anları objektiflere yansırken, kadın arkadaşının yeni sevgilisi olabileceği ise kafalarda soru işareti bıraktı.
Günaydın, koronavirüs pandemisinde Foça'da kaldığını ve yalnızca iş için İstanbul'a geldiğini söylemişti.