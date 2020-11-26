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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Merve Boluğur bu kez de maskeyi yanlış taktı!
Pandeminin başından itibaren maskesiz gezmesi nedeniyle tepki çeken Merve Boluğur, daha önce iki kez 900 TL para cezası ödemişti. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Boluğur, bu kez maskesiyle görüntülense de bu kez de maskeyi yanlış takması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 08:52
Koronavirüs pandemisinin başından beri defalarca maskesiz olarak objektiflere yansıyan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek başına yürüyen 33 yaşındaki oyuncunun, bu kez maskesiyle sokağa çıktığı ancak maskeyi doğru şekilde takmadığı görüldü.
MASKEYİ YANLIŞ TAKTI!
Boluğur'un, yüzünü tamamen kapatması gereken maskeyi bunun altına kadar indirip bu şekilde gezintiye çıkması dikkat çekti.
Fotoğrafının çekilmesi ile tepki gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine sinirlendi.
"BENİ TEK BAŞIMA BIRAKIN"
Merve Boluğur, "Beni tek başıma bırakın, alanımı kapatmayın" dedikten sonra hızlı adımlarla gözden kayboldu.