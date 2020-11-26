Merve Boluğur bu kez de maskeyi yanlış taktı!

Pandeminin başından itibaren maskesiz gezmesi nedeniyle tepki çeken Merve Boluğur, daha önce iki kez 900 TL para cezası ödemişti. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Boluğur, bu kez maskesiyle görüntülense de bu kez de maskeyi yanlış takması dikkat çekti.