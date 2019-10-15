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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan adeta bambaşka biri oldu. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:54
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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Hülya Avşar

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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Çağlar Çorumlu

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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Aydan Burhan

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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Ömer Dönmez