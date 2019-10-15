Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra bambaşka biri oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan adeta bambaşka biri oldu. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.