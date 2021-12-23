Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, 2011 Cansen Yeni ile nikah masasına oturdu. Çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Çift özel hayatlarıyla sosyal medyada da ilgi çekerken Cansen Yeni takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna tokat gibi yanıt verdi.