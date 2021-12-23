23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, 2011 Cansen Yeni ile nikah masasına oturdu. Çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Çift özel hayatlarıyla sosyal medyada da ilgi çekerken Cansen Yeni takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna tokat gibi yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 12:48
  • 1
  • 9
Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut, 2017 yılında Estetisyen Cansen Yeni ile nikah masasına oturdu, aynı yıl da kızı Aden Bucan'ı kucağına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut, şimdilerde tam bir aile babası oldu.

  • 3
  • 9
Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Çift sosyal medyada da ilgiyle takip edilirken Cansen Yeni bir takipçisine verdiği cevapla olay oldu.

  • 4
  • 9
Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

Cansen Kut, takipçisinin "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yorumuna şu sözlerle yanıt verdi:

  • 5
  • 9
Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’den takipçisine tokat gibi yanıt! Hadsiz sözleri affetmedi

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… "