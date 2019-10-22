Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğraf sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesiyle bir süre yeni bir projede yer almadı. Sessizliğini koruyan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarla dikkat çekti. Geçtiğimiz akşam tüm ailenin bir arada olduğu doğum günü kutlamasından ortaya çıkan renkli görüntüler, hem Hülya Koçyiğit hem de Neslişah Alkoçlar hayranlarının yüzünü güldürse de, Düzyatan hayranları için bu durum tam tersi oldu. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Neslişah Alkoçlar'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızının gündem olan o fotoğrafı.