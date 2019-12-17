Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı
Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz abisiyle şaşkına çevirdi. Söz dizisinde yakaladığı başarının ardından Hekimoğlu dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. Ekranların sevilen oyuncularından olan Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle benzerliği hayrete düşürdü. İşte Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre Acar rolünü canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın abisi...
Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:34Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 17:39