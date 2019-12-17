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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz abisiyle şaşkına çevirdi. Söz dizisinde yakaladığı başarının ardından Hekimoğlu dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. Ekranların sevilen oyuncularından olan Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle benzerliği hayrete düşürdü. İşte Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre Acar rolünü canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın abisi...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 17:39
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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Hekimoğlu dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. Ekranların sevilen oyuncularından olan Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle benzerliği benzerlikleri hayrete düşürdü. İşte Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre Acar rolünü canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın abisi…

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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti.

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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

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Hekimoğlu dizisiyle ekrana dönen Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.