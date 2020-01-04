Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan son dizisinin tutmamasının ardından bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı. Oynadığı dizi için saç ve sakallarını kestiren Engin Altan Düzyatan, projenin tutmaması sonrası bir imaj değişikliğine daha gitti. Diriliş Ertuğrul dizisi ile adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Düzyatan'ın yeni fotoğrafı.