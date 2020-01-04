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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan son dizisinin tutmamasının ardından bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı. Oynadığı dizi için saç ve sakallarını kestiren Engin Altan Düzyatan, projenin tutmaması sonrası bir imaj değişikliğine daha gitti. Diriliş Ertuğrul dizisi ile adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Düzyatan'ın yeni fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 02:19
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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Engin Altan Düzyatan yeni imajı ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonraki projesi başarılı olmayan Engin Altan Düzyatan, imaj değişikliğine gitti. Diriliş Ertuğrul dizisi ile adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Düzyatan'ın yeni fotoğrafı.

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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Özel hayatıyla da mercek altına alınan Engin Altan Düzyatan'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.

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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni hali. Engin Altan Düzyatan'ın saçlarını ve sakallarını kestiği yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Engin Altan Düzyatan - İzmir

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Engin Altan Düzyatan imajını değiştirdi! İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali

Akın Akınözü – Ankara