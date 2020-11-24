Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncularından olan Nurgül Yeşilçay, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, adından söz ettiriyor. Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.