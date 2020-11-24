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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

Türk televizyonlarının en sevilen kadın oyuncularından olan Nurgül Yeşilçay, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, adından söz ettiriyor. Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 10:33
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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır ekranda olan Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

ESRA EROL
12 MAYIS 1982

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

ASLI ENVER
10 Mayıs 1984

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamadı

MURAT BOZ
7 Mart 1980