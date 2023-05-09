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Haberler Galeri Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

Bir türlü kilo veremeyenler dikkat! Dr. Ender Saraç, zayıflama konsunda verdiği tavsiyelerle, kilo vermek isteyenler imdadına koşuyor. Saraç, aynı zamanda birçok ünlü ismin başvurduğu doktorlar arasında yer alıyor. Yaz tatili öncesi kısa sürede yağlarından kurtulmak isteyenler, bu çay tarifini denesin! 2 haftada 2 beden incelten karışım...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 23:41
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Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

En hızlı kilo verme yöntemini açıkladı! Yaz aylarının gelişiyle birlikte birçok kişi soğuk havalarda aldığı kiloları en hızlı yöntemlerle vermek istiyor. Ünlüleri zayıflatan doktor Ender Saraç, kilo vermek isteyenlere mucizevi tarifi verdi. Bu karışımla 2 haftada 2 beden incelebilirsiniz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

DR. ENDER SARAÇ'TAN 10 KİLO VERDİREN ZAYIFLAMA ÇAYI TARİFİ

Malzemeler

1 tutam kiraz sapı

1 tutam mısır püskülü

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Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

1 tutam avokado yaprağı

1 tutam biberiye

1 tutam yeşil çay

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Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

YAPILIŞI

1 bardak suyu cezveye veya küçük bir tencereye alın.

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Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...

İçerisine yukarıdaki malzemeleri koyup kaynatın.