Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yılının yaz aylarında evleneceği haberleriyle konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bırakması hayranlarını üzdü. Ulusoy ve Sarışın'ın son olarak tekne aldıkları iddia edilmişti.