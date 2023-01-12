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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

Yaz aylarında evlenmeleri beklenen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışından kötü haber geldi. İkilinin 5 yıllık ilişkilerini sonlandırdığı ortaya çıktı. İkilinin, ayrılması hayranlarını üzerken, Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:33
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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

Evlilik hazırlıkları yaptıkları söyleyen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

Snob Magazin'in haberine göre, 2016 yılındaki İçerde dizisindeki arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen çiftin, sosyal medyada birbirini takipten çıkardığı görüldü.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

İlk dönemlerinde bir dargın bir barışık haberleriyle gündeme gelen ikilinin, evlilik hazırlığı yaptığı söyleniyordu.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yılının yaz aylarında evleneceği haberleriyle konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bırakması hayranlarını üzdü. Ulusoy ve Sarışın'ın son olarak tekne aldıkları iddia edilmişti.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...

YENİ AŞK MI?

Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürüldü.