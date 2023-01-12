12 Ocak 2023, Perşembe
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkı bitti! Ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş...
Yaz aylarında evlenmeleri beklenen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışından kötü haber geldi. İkilinin 5 yıllık ilişkilerini sonlandırdığı ortaya çıktı. İkilinin, ayrılması hayranlarını üzerken, Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda ünlü oyuncuyla sarmaş dolaş olduğu öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:33
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