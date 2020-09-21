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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah bu yaza damga yapımlarda olurken dizinin oyuncuları da sosyal medyaya damga vurdu. Kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Elif Doğan tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:17
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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu yaşıyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşı...

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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986