Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan herkesi şaşırttı!

Gençliğim Eyvah bu yaza damga yapımlarda olurken dizinin oyuncuları da sosyal medyaya damga vurdu. Kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Elif Doğan tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Doğan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Elif Doğan ve birçok ünlü ismin yaşı...