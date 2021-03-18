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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’tan Seren Serengil’e skandal sözler Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’tan Seren Serengil’e skandal sözler
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler söyledi. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, söylediği sözlerle herkesi şoke etti. Sarnıç'ın Serengil'e söylediği ağza alınmayacak çirkin hakaretleri sonrası kullanıcılardan Yağmur Sarnıç'a tepki ve şikayet yağdı.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 15:10
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEPKİ VE ŞİKAYET YAĞDI
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın Serengil'e söylediği ağza alınmayacak çirkin hakaretleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılardan Yağmur Sarnıç'a tepki ve şikayet yağdı.
PAYLAŞIMLARI ŞOKE ETTİ
Serengil ve annesi hakkında ağza alınmayacak kelimeler kullanan Sarnıç, ünlü ismi hedef alarak "Millete b.k atana kadar kendine bak önce moruk" paylaşımı yaptı.
Seren Serengil'in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti. Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.
YAĞMUR SARNIÇ VE SEVGİLİSİNE HAPİS CEZASI
Öte yandan eski Türk milli futbolcu Emre Aşık'ı cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yağmur Sarnıç'a 'jandarmaya direnmek' ve 'hakaret' suçlamasıyla da dava açılmıştı.