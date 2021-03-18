Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’tan Seren Serengil’e skandal sözler

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler söyledi. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, söylediği sözlerle herkesi şoke etti. Sarnıç'ın Serengil'e söylediği ağza alınmayacak çirkin hakaretleri sonrası kullanıcılardan Yağmur Sarnıç'a tepki ve şikayet yağdı.