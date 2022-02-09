Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

İstanbul Aile Mahkemesi kararına göre Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisi aleyhine söylemlerde bulunmaması için 5 Ekim 2020'de 3 ay süreyle mahkemeden korunma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi, koruma kararını Sarnıç'a tebliğ etti. Ancak Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıkarak, Emre Aşık'ı aşağılayan ve itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı.