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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

Emre Aşık ile olaylı şekilde boşanan Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Boşanma aşamasındayken hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen bir magazin kanalına çıkan Sarnıç, Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. İstanbul'daki adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor. Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:40
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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

İstanbul Aile Mahkemesi kararına göre Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisi aleyhine söylemlerde bulunmaması için 5 Ekim 2020'de 3 ay süreyle mahkemeden korunma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi, koruma kararını Sarnıç'a tebliğ etti. Ancak Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıkarak, Emre Aşık'ı aşağılayan ve itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

KARAR KESİNLEŞTİ

Emre Aşık'ın avukatı, mahkeme kararına aykırı davranan Sarnıç hakkında "zorlama hapis" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Sarnıç'ın avukatları zorlama hapis kararına itiraz etti. İtiraz reddedildi ve karar kesinleşti.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

2 ŞUBAT'TAN BERİ ARANIYOR

Mahkeme, geçtiğimiz 2 Şubat'ta kesinleşen kararı infaz savcılığına gönderdi. Savcılık da zorla hapis kararının infazı için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdı. Yağmur Sarnıç 2 Şubat'tan beri aranıyor. Adresinde bulunamayan Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

DAVA YAĞMURU

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasındayken eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da yargılanmış, ancak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suikast planı davasında beraat kararı vermişti. Emre Aşık'ın itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti.

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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor

Eski çift arasında karşılıklı suçlamalarla onlarca dava ve soruşturma bulunuyor. Yağmur Sarnıç hakkında ayrıca jandarma görevlilerine direnme ve hakaret, modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçtan dava ve soruşturma bulunuyor.