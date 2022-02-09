09 Şubat 2022, Çarşamba
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Her yerde aranıyor
Emre Aşık ile olaylı şekilde boşanan Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Boşanma aşamasındayken hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen bir magazin kanalına çıkan Sarnıç, Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Mahkeme de Yağmur Sarnıç'ın 3 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. İstanbul'daki adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor. Sarnıç, görüldüğü yerde yakalanıp, 3 gün süreyle cezaevine konulacak.
Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:40
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