09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunuluğuyla hayran bıraktı. Osman Bey rolündeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 14:03
  • 1
  • 100
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Burçun Özçivit güzelliğiyle kendisine hayran bırakırken Burak Özçivit'le benzerlikleri de görenleri şoke etti. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...

  • 3
  • 100
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

  • 4
  • 100
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ AYŞEN EVCEN, DEMET EVCEN VE NEŞE EVCEN

  • 5
  • 100
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...