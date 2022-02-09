Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunuluğuyla hayran bıraktı. Osman Bey rolündeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...