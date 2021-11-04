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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Hilal Altınbilek, izleyiciler tarafından merek altına alındı. İlk kez 'Derin Sular' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Altınbilek oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Son dönemde Metin Hara ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 04.11.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 15:59
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Altınbilek'in makyajsız hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

İşte Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Hadise

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Çağla Şıkel

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in makyajsız hali olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Ebru Şahin