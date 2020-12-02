Emre Aşık Yağmur Aşık davasında şok ifadeler: Emre’yi öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi

Erdi Sungur, ifadesinde, Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için silah satın aldığını söyleyerek, "Ben Yağmur'la birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul'dan Düzce'ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur'a beni kast ederek, 'Bu mu?' diye sordu. Yağmur da, 'Evet bu efendim' dedi. Araçtaki kişi bana, 'Emre olayını biliyorsun' dedi. Ben de 'Ne olayı?' dedim. Bu kişi bana 'Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?' diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Daha sonra aynı kişi Yağmur'a 'Para hazır mı?' dedi. Yağmur da bir kısmının konuştuğu gibi hazır olduğunu söyledi. Sonra valizden içerisinde para olan poşeti çıkararak bu şahsa verdi. Daha sonra aracımıza binip Düzce'ye geldik. Yağmur ile görüştüğümüzde 200-300 bin TL civarında paradan bahsediyordu. Kesinlikle Emre Aşık'ın öldürülmesi konusunda herhangi bir plan yapmadım" dedi.



