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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Canlı yayında birbirine giren Demet Akalın ve Deniz Seki arasında yeni gelişme! Canlı yayında birbirine giren Demet Akalın ve Deniz Seki arasında yeni gelişme!
Deniz Seki'ye detone diyen Çağla'nın Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olması gerginliğe neden olmuş ve Seki ile Akalın arasındaki dostluk canlı yayında bitmişti. Deniz Seki, Akalın'a resti çekerken Akalın'dan canlı yayında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 13:43
Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi Çağla da eleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere binmişti. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti.
Hatta ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıkmıştı.
Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın ise eski defterleri açmıştı.
Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" ifadelerini kullanmıştı.