Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Şükrü Ocak, "Aklıma, kendisini ara sıra ziyaret ettiğim Emniyet Müdürümüzü aramak geldi, durumumu anlattım. 'Eve gidecek arabam yok. Yasak var, minibüs yok, bana yardımcı olun' dedim. 'Herhangi bir sıkıntı olursa bizi gece gündüz arayabilirsin' dedi" şeklinde konuştu.

