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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Yeşilçam'da canlandırdığı Zagor karakteriyle hafızalara kazınan ve sanat camiasında Levent Çakır ismiyle tanınan Şükrü Ocak, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ocak, hastaneden taburcu edildikten sonra kendisine refakat edecek kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un yardımıyla evine gitti.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:17
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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Sinema camiasında Levent Çakır ismiyle tanınan Yeşilçam emekçisi Şükrü Ocak, hastaneden taburcu edildikten sonra kendisine refakat edecek kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un yardımıyla evine döndü.

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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

'Zagor' filmlerinde başrol oynayıp pek çok filmde dublörlük yapan Şükrü Ocak, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandığını ve ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildiğini anlattı.

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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Covid-19 hastalığına yakalanmadığını ancak akciğerleriyle ilgili bir rahatsızlık tespit edildiğini belirten Ocak, hastanedeki tüm doktor ve sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Ünlü oyuncu, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ancak hastaneden kendisini alacak kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'tan yardım istediğini açıkladı.

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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı

Şükrü Ocak, "Aklıma, kendisini ara sıra ziyaret ettiğim Emniyet Müdürümüzü aramak geldi, durumumu anlattım. 'Eve gidecek arabam yok. Yasak var, minibüs yok, bana yardımcı olun' dedim. 'Herhangi bir sıkıntı olursa bizi gece gündüz arayabilirsin' dedi" şeklinde konuştu.