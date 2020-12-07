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Yeşilçam’ın Zagor’u Şükrü Ocak'a Emniyet Müdürü sahip çıktı
Yeşilçam'da canlandırdığı Zagor karakteriyle hafızalara kazınan ve sanat camiasında Levent Çakır ismiyle tanınan Şükrü Ocak, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ocak, hastaneden taburcu edildikten sonra kendisine refakat edecek kimsesi olmadığı için Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un yardımıyla evine gitti.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:17
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