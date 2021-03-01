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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İlklerin gecesi yaşandı! The Crown törene damga vurdu Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İlklerin gecesi yaşandı! The Crown törene damga vurdu
Bu yıl 78'nci kez düzenlenen Altın Küre (Golden Globes) ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlandı. Kazananlar New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. İlklerin gecesi olan geceye The Crown dizisi damga vurdu.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 10:14
Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde her zamanki gibi resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.
İLKLERİN GECESİ YAŞANDI
Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.
İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar ve geceden yansıyan kareler...
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