Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İlklerin gecesi yaşandı! The Crown törene damga vurdu

Bu yıl 78'nci kez düzenlenen Altın Küre (Golden Globes) ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlandı. Kazananlar New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. İlklerin gecesi olan geceye The Crown dizisi damga vurdu.