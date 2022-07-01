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Burcu Özberk'in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

Burcu Özberk son dönemin en popüler isimlerinden olurken paylaşımıyla gündeme oturdu. Rol aldığı dizilerle kariyerinde hızla yükselen oyuncu en büyük hallerinden birine ulaştı. Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 10:55
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Burcu Özberk’in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

İlhan Şen ile rol aldığı dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, soluğu tatilde almıştı. Bali'ye giden güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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Burcu Özberk’in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Tatil dönüşü Etiler'de görüntülen Özberk, yeni bir projeye dahil olup olmayacağı konusunda; "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Burcu Özberk’in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

"GEÇ GELEN MEZUNİYET"

Tüm bunların ardından Burcu Özberk, üniversiteyi bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 32 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

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Burcu Özberk’in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

Kep atan Burcu Özberk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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Burcu Özberk’in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi

Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğum için çok mutluyum.