01 Temmuz 2022, Cuma
Burcu Özberk'in büyük sevinci! En büyük hayalini gerçekleştirdi
Burcu Özberk son dönemin en popüler isimlerinden olurken paylaşımıyla gündeme oturdu. Rol aldığı dizilerle kariyerinde hızla yükselen oyuncu en büyük hallerinden birine ulaştı. Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 10:55
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