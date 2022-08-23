23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Civan Canova'ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Civan Canova'ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Usta oyuncu Civan Canova geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında yaşama veda eden Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törene, 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da katıldı. Nesrin Cavadzade gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:25
  • 1
  • 13
Civan Canova’ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Civan Canova’ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Usta sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenleniyor.

  • 3
  • 13
Civan Canova’ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncunun, 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da törene katıldı.

  • 4
  • 13
Civan Canova’ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Nesrin Cavadzade gözyaşlarını tutamadı.

  • 5
  • 13
Civan Canova’ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ünlü oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.