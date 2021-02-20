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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında yeni kriz! “Doktora gittiğimizde öğrendim…” Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında yeni kriz! “Doktora gittiğimizde öğrendim…”
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelmeye devam etti. Boşanma sonrası örnek gösterilen ikilinin arasın son zamanda bozuldu. Nafaka ödemediği gerekçesi Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic, flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 10:17
Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın 10 yıl süren evliliği, 2018 yılında sürpriz bir şekilde sonlanmıştı. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları olan çift, boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek herkese örnek oluyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak son zamanlarda çiftler arasında ipler gerildi. Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın 26 aydır nafaka ödemediğini anlattı.
İşte Emina Jahovic'in Posta'ya yaptığı açıklamalardan satır başları...
*Mustafa Bey'le Haziran 2018'de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.
"DOKTORA GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİM"
*Belgrad'da ev alacaktı, ama almadı. Çocuklarının özel sağlık sigortasını ödeyecekti, tatil masraflarını karşılayacaktı. Bunlardan hiçbirini yerine getirmedi. Mesela kendimi en kötü hissettiğim gün, çocuklarımın özel sağlık sigortasını ödemediğini doktora gittiğimizde öğrenmemdi.
*İki aylık nafaka alacağıma karşılık evine ve ofisine icra gittiği, eşyaları haczedilirken banka hesaplarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar gerçekdışı. Haziran 2018'de boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen yaklaşık 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi. Yapılan haberlerde Mustafa Sandal'ın boşanma gereği üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmişken, pandemi döneminde son iki aya dair yükümlülüklerini yerine getiremediği şeklinde bir algı oluşturuldu.