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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa atıldığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu Sokağa atıldığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre sonra kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick ile nikah masasına oturan Miraloğlu, 'Grady' adını kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından evden kovulduğu ve sokakta yaşadığı iddia edilen oyuncu, ortaya çıktı. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 10:21
Bir dönem rol aldığı "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evliliğiyle uzun süre gündemden düşmeyen oyuncunun para ve vatandaşlık için evlendiği söylentileri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Miraloğlu hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı.
EŞİ EVDEN ATTI İDDASI
İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.
INSTAGRAM'DAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.
Oyuncu daha sonra bu fotoğrafı " Dünyama hoş geldiniz" notuyla paylaşarak sağlığının iyi olduğunu duyurdu.