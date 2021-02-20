Sokağa atıldığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre sonra kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick ile nikah masasına oturan Miraloğlu, 'Grady' adını kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından evden kovulduğu ve sokakta yaşadığı iddia edilen oyuncu, ortaya çıktı. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.