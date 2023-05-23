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Haberler Galeri Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

Türkiye'nin en çok sevilen ünlülerinin tanınma hikayeleri oldukça merak ediliyor. Onları hep ünlü oldukları halleriyle tanıyoruz ancak daha öncesi de bulunuyor. Şarkıları ve oynadıkları rollerle hayatımıza giren birçok ünlünün adı hayatımızda sık sık anıldı. Geniş hayran kitlesine ulaşan ünlülerin daha önce nasıl hayatlar yaşadıkları merak ediliyor. Çok mu şanslıydılar yoksa şans kapılarını kendi çabalarıyla mı araladılar? İşte ünlülerin keşfedilmeden önce yaşadıkları hayatlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:05
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Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri talihin de böylesi dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

Birçok ünlünün hayatları hakkında detaylar merak ediliyor. Ünlü olmadan önce yaşadıkları hayatlar ise en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Biz onları renkli, albenili ve lüks hayatlarıyla tanıyoruz ancak sahip oldukları konuma gelmeleri pek de kolay olmamış. İşte ünlülerin keşfedilme hikayaleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri talihin de böylesi dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen, Solingen'de dünyaya geldi. Çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirten Evcen'in tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından ise hayatı birden değişti.

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Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri talihin de böylesi dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

Bir şekilde televizyonda program yapan Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılan Evcen, güzelliğiyle ünlü ismin dikkatini çekti. Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

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Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri talihin de böylesi dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca ise okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırarak oyunculuğa ilk adımını attı.

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Emin olun hiçbirini duymadınız! Ünlülerin keşfedilme hikayeleri talihin de böylesi dedirtti! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...

HANDE YENER

Gerçek adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ekonomik açıdan orta hâlli bir ailesi olan Yener, liseyi ikinci sınıfta bıraktı. İlerleyen yıllarda bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir evladı olan Yener, 1994'te eşinden boşandı.