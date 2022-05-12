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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Mihre Çelikkol ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Çelikkol'un bir dönem aşk yaşadığı ünlü isim...

Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:41
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, hakkındaki gerçekle şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü ismi gören şaşkınlığını gizleyemedi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

İşte İbrahim Çelikkol başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI