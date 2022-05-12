Bir Zamanlar Çukurova’nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol’un eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Gören hayret etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Mihre Çelikkol ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Çelikkol'un bir dönem aşk yaşadığı ünlü isim...