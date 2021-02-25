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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi. Dizide Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği oyunculukla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle Kurtlar Vadisi severlerin hafızasına kazınan Yüksel Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşırmadan edemiyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın herkesi şaşırtan son hali...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 05:40
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

İşte Kurtlar Vadisi efsanesi Pala başta olmak üzere ünlülerin Kurtlar Vadisi ekibinin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Necati Şaşmaz

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Zafer Ergin

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Oktay Kaynarca

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Nihat Nikerel