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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı
Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi. Dizide Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği oyunculukla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle Kurtlar Vadisi severlerin hafızasına kazınan Yüksel Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşırmadan edemiyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın herkesi şaşırtan son hali...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 05:38Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 05:40