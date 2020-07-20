Elite hayranları şokta! Elite yeni sezon ne zaman başlayacak? Elite 4. sezon oyuncuları kimler?

Elite yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Elite'nin 4. yeni sezon kadrosunun değişeceğinin açıklanması üzerine hayranları hayal kırıklığı yaşıyor. Milyonlarca takipçisi olan İspanyol dizisinin hangi oyuncuların yeni sezonda olmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan yeni oyuncu kadrosu iddiaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Elite yeni sezon ne zaman başlayacak? Elite 4. sezon oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...