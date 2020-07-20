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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında yapılan düğüne Kraliçe Elizabeth'in tacı damga vurdu. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Kraliçe Elizabeth torununa düğün için tacını verirken Prenses Beatrice gelinlik olarak yine Kraliçe'nin elbisesini giydi.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 18:55
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs salgını nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!

BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı.