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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tacını Prenses Beatrice’e verdi!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında yapılan düğüne Kraliçe Elizabeth'in tacı damga vurdu. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Kraliçe Elizabeth torununa düğün için tacını verirken Prenses Beatrice gelinlik olarak yine Kraliçe'nin elbisesini giydi.
Giriş Tarihi: 20.07.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 18:55
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