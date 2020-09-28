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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!
Sefirin Kızı dizinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Canlandırdığı Sancar Efeoğlu karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Engin Akyürek'in özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Başarılı oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafı herkesi şaşırttı. İşte Engin Akyürek'in olay olan fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:33Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:35