Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi belli mi?

Elite Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır. Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.