Elit İşcan ve Efecan Şenolsun’un taciz davasında şok ifadeler: “Kendisine doğru çekti ve…”

O ANDA 40-50 KİŞİ VARDI

Etraflarında oyunular ve çekim ekibinin olduğunu söyleyen Şenolsun, "Dışarıda da iddia edildiği gibi kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 kişi civarında kişi vardı, kendisi ile hiç yalnız kalmışlığımız yoktur. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Küfür ve hakaret içeren söz söylemedim. Bana böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.