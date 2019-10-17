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Elit İşcan ve Efecan Şenolsun’un taciz davasında şok ifadeler: “Kendisine doğru çekti ve…”
İnternet üzerinden yayınlanan Yaşamayanlar dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan'a karşı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Efecan Şenolsun'un yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Efecan Şenolsun, tacizde bulunduğu iddialarını reddederken Elit İşcan o gün karavanda yaşananları anlattı. Karavan'da Efecan Şenolsun'un kendisini çektiğini ve "Öp beni" dediğini aktaran İşcan, karşılık alamayan Şenolsun'un kendisine hakaretler ettiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:52
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