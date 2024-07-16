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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir'in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

Ekranlarda severek izlediğimiz, kendi küçük yeteneği büyük olan çocuk oyuncuların son hali hepinizi şoke edecek. Dizi ve filmlerin minik yıldızları büyüdü, kocaman oldular. Biz onları hep küçük hatırlasak da onlar artık birer yetişkin. İşte son halini tanımakta zorluk çekeceğiniz çocuk oyuncular...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:39 Güncelleme: 16.07.2024 11:48
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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir’in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

Elif dizisi bundan tam 10 yıl önce ekranlarda fırtınalar estirmişti. 5 yıl boyunca yayınlanan dizide, hem başrol oynamasıyla hem de tatlılığıyla en dikkat çeken isim Elif karakterine hayat veren İsabella Damla Güvenilir'di.

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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir’in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

İsabella Damla Güvenilir büyüdü, o artık bir genç kız.

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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir’in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

İsabella Damla Güvenilir şimdilerde 15 yaşındadır ve okul hayatına devam etmektedir.

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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir’in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

İşte başta İsabella Damla Güvenilir olmak üzere çocuk oyuncuların son hali...

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Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir’in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

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