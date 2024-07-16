Elif dizisinin minik yıldızı İsabella Damla Güvenilir'in son haline bakın! Tam 10 yıl önce...

Ekranlarda severek izlediğimiz, kendi küçük yeteneği büyük olan çocuk oyuncuların son hali hepinizi şoke edecek. Dizi ve filmlerin minik yıldızları büyüdü, kocaman oldular. Biz onları hep küçük hatırlasak da onlar artık birer yetişkin. İşte son halini tanımakta zorluk çekeceğiniz çocuk oyuncular...

ahaber.com.tr Giriş: 16.07.2024 11:39 Güncelleme: 16.07.2024 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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