Neslihan Atagül'den Murat Dalkılıç'a sitem! Yine yalnız bırakmadı

8 Temmuz 2016'da nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, 10. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Romantik geceden paylaşım yapan Atagül, masada kendilerine eşlik eden Murat Dalkılıç'a "Sağ olsun yine yalnız bırakmadı" sözleriyle esprili bir sitemde bulundu.

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede rol alan Neslihan Atagül, özel hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

EVLİ MUTLU ÇOCUKLU Ünlü oyuncu, 2013 yılında başrollerini paylaştıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanıştığı Kadir Doğulu ile arkadaşlığını kısa sürede aşka dönüştürmüştü. Senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran ikili, gerçek hayatta da birbirlerine gönüllerini kaptırmıştı.

İlişkilerini 2016 yılında nikâh masasına taşıyan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 6 Mart 2025 tarihinde Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren ve vaktinin büyük bölümünü oğluyla geçiren Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 8 Temmuz'da evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, özel geceden romantik kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Atagül, ilk olarak eşi Kadir Doğulu ile göz göze oldukları romantik bir fotoğraf karesini yayınladı. Ancak durumun hiç de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.

GERÇEK İKİNCİ KAREYLE ORTAYA ÇIKTI Atagül'ün paylaştığı ikinci fotoğraf karesi, gecenin sürprizini gözler önüne serdi. Herkes ünlü çifti baş başa sanarken masanın diğer ucunda yakın dostları Murat Dalkılıç'ın oturduğu görüldü.