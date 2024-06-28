Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

Ünlü şarkıcı Edis, 2014 yılında Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile geniş kitlelerce tanındı. Ancak iddiaya göre, sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka bir müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 28.06.2024 09:23 Güncelleme: 28.06.2024 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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