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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

Ünlü şarkıcı Edis, 2014 yılında Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile geniş kitlelerce tanındı. Ancak iddiaya göre, sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka bir müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:23 Güncelleme: 28.06.2024 09:23
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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

Ünlü şarkıcı Edis, 2014 yılında Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

Ancak gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, Edis'in sözleşmesi hala devam ederken Kasım 2016'da başka bir müzik şirketine transfer olduğu ortaya çıktı.

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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

Bu olayın ardından Soner Sarıkabadayı, Edis'i "vefasızlık" ile suçlayarak 30 bin TL tazminat talebiyle mahkemeye vermişti.

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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

MAHKEME REDDETMİŞTİ

PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e açtığı tazminat davası karara bağlanmıştı.

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Edis ve Soner Sarıkabadayı mahkemelik oldu! O söz için tazminat istedi! 30 bin lira...

2020 yılında mahkeme karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.